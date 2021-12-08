'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisi setinde Covid-19 vakası: Bir hafta yayınlanamayacak
Başrollerini Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk’un paylaştığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin setinde artan Covid-19 vakaları yüzünden dizi bir hafta yayınlanamayacak.
FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bu sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olarak ekran macerasına başlamıştı.
Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk’un başrollerinde yer aldığı dizinin 7 Aralık akşamı 12. bölümü de yayınlandı. Evlilikler ve boşanmaların iç yüzünü ekrana taşıyan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, İngiliz yapımı The Split dizisinden uyarlandı.
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNE COVID-19 ARASI
Dizi, başladığı günden bu yana hem iyi reytingler alan, hem hikayesi beğenilen, hem de sosyal medyada güçlü bir etkileşim oluşturmayı başaran bir yapım oldu.
Ancak Evlilik Hakkında Her Şey setinde her şey güzel giderken koronavirüs vakaları da bir anda ortaya çıktı. Bu durum ekibin tüm çalışma düzenini etkileyince de çekimlere ara verilmek zorunda kalındı.
FOX TV’nin Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede dizinin önümüzdeki hafta yayına gelemeyeceği açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!"
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