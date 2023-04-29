Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzede kadınlar için sahneye çıkacak
Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, 8 Mayıs’ta depremzede kadınlar İçin Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşacak.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve piyanist eşi Emir Ersoy Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kadınlar için sahneye çıkacak.
8 Mayıs 20.30'da Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde gerçekleşecek konserin tüm gelirleri, İhtiyaç Haritası ile birlikte deprem bölgesindeki kadınların istihdamı ve ihtiyaçları ile oluşturdukları projeye bağışlanacak.
Konserde, 1970'lerden bugüne hit olmuş şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirilecek.
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