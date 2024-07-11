Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün mesleği ne?

İstanbul’da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Neslim Güngen’in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan Gökhan Göz olduğu belirlendi. Peki, Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün mesleği ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 20:27
Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün mesleği ne?
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İstanbul’da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Neslim Güngen’in kasasına sahip olan Gökhan Gö aranıyor. Peki, Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün mesleği ne?

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

Aslen Samsun Bafralı olan Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır.

Türkiye’nin modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, ünlü modacının evini dağıttığını gösteren videolarla adından söz ettirmişti. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile de görüntülenmiş ancak ikilinin beraberliği kısa sürmüştü.


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