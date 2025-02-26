Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti: Ünlü şarkıcı sert çıkıştı!
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcıdan iddialarla ilgili açıklama geldi.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili ilk açıklama ise Gökhan Özoğuz’dan geldi.
"NE ALAKA YAHU?"
48 yaşındaki ünlü şarkıcı, çıkan haberleri yalanlayarak, "Yeni film projemiz var, romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?" ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiş ve çiftin Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz ay 13 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti.
Etiketler: #Gökhan Özoğuz #Farah Zeynep Abdullah
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