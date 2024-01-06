Gökhan Özoğuz kızı Ayşe’yle ilk kez aynı filmde
Rock müziğinin başarılı ismi Gökhan Özoğuz, kızıyla 'Kardeş Takımı' filmde buluştu.
19 Ocak'ta vizyona girecek olan "Kardeş Takımı" filmi, rock müziğinin başarılı ismi Gökhan Özoğuz'un kızı Ayşe ile bir araya getiriyor. Gökhan Özoğuz, yapımcılığını CJ ENM, Medyapım ve Ay Yapım'ın üstlendiği çocuk macera filmi "Kardeş Takımı"nda kızı Ayşe ile birlikte kamera karşısına geçiyor. Elif Dede ve Meriç Aydın tarafından yazılan filmde, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin ve Yekta Kopan gibi isimler de rol alıyor.
Müzisyen kimliğiyle tanınan Gökhan Özoğuz, sinema tutkusunu "Kardeş Takımı"nda kızı Ayşe ile birleştiriyor. Filmde, özel ajan olan anne ve babalarının kaçırıldığını öğrenen dört kardeşin macera dolu serüveni anlatılıyor. Deniz, Derya, Ali ve Yaz karakterlerini canlandıran çocuk oyuncular, Gökhan Özoğuz ve kızı Ayşe ile tanıştıklarında, anne ve babalarını kurtarmaya yönelik önemli ipuçlarına ulaşıyorlar. Set sürecinde keyifli anlar yaşayan Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile birlikte çekimlerin son gününde diğer oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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