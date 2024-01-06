Gökhan Özoğuz kızı Ayşe’yle ilk kez aynı filmde

Rock müziğinin başarılı ismi Gökhan Özoğuz, kızıyla 'Kardeş Takımı' filmde buluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:50
Gökhan Özoğuz kızı Ayşe’yle ilk kez aynı filmde
Abone Ol google-news

19 Ocak'ta vizyona girecek olan "Kardeş Takımı" filmi, rock müziğinin başarılı ismi Gökhan Özoğuz'un kızı Ayşe ile bir araya getiriyor. Gökhan Özoğuz, yapımcılığını CJ ENM, Medyapım ve Ay Yapım'ın üstlendiği çocuk macera filmi "Kardeş Takımı"nda kızı Ayşe ile birlikte kamera karşısına geçiyor. Elif Dede ve Meriç Aydın tarafından yazılan filmde, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin ve Yekta Kopan gibi isimler de rol alıyor.

Müzisyen kimliğiyle tanınan Gökhan Özoğuz, sinema tutkusunu "Kardeş Takımı"nda kızı Ayşe ile birleştiriyor. Filmde, özel ajan olan anne ve babalarının kaçırıldığını öğrenen dört kardeşin macera dolu serüveni anlatılıyor. Deniz, Derya, Ali ve Yaz karakterlerini canlandıran çocuk oyuncular, Gökhan Özoğuz ve kızı Ayşe ile tanıştıklarında, anne ve babalarını kurtarmaya yönelik önemli ipuçlarına ulaşıyorlar. Set sürecinde keyifli anlar yaşayan Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile birlikte çekimlerin son gününde diğer oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Gökhan Özoğuz Kardeş Takımı film Fırat Albayram

İlgili Haberler

Gökhan Özoğuz’dan kendisine sitem eden Nurgül Yeşilçay’a yanıt

Gökhan Özoğuz’dan kendisine sitem eden Nurgül Yeşilçay’a yanıt
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki: 'Bir afra bir tafra...'

Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki: 'Bir afra bir tafra...'
Gökhan Özoğuz'dan müşahitlerin darbedilmesine sert tepki: 'Herkes kendine yakışanı yapıyor'

Gökhan Özoğuz'dan müşahitlerin darbedilmesine sert tepki: 'Herkes kendine yakışanı yapıyor'

En Çok Okunan Haberler