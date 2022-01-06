Gökhan Özoğuz isyan etti: 'Hala birileri çıkıp konuşabiliyor...'

06 Ocak 2022 Perşembe, 15:43

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, 915 TL ödeyerek 1 depo motorin aldığını belirterek, gelen zamlara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, yaşanan bu duruma 'Rezalet rezalet rezalet" diyerek tepki gösterdi.

Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben demin 915 TL ye 1 depo motorin aldım! Bu memlekette artık 1000 tl ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. REZALET REZALET REZALET #ZAM2022"