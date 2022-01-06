Gökhan Özoğuz isyan etti: 'Hala birileri çıkıp konuşabiliyor...'

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti. Aracının deposunu 915 TL ödeyerek doldurttuğunu belirten şarkıcı, sosyal medya hesabından "Hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 15:43
Gökhan Özoğuz isyan etti: 'Hala birileri çıkıp konuşabiliyor...'
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Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, 915 TL ödeyerek 1 depo motorin aldığını belirterek, gelen zamlara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, yaşanan bu duruma 'Rezalet rezalet rezalet" diyerek tepki gösterdi. 

Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben demin 915 TL ye 1 depo motorin aldım!  Bu memlekette artık 1000 tl ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. REZALET REZALET REZALET #ZAM2022"


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