Gökhan Özoğuz'dan 'koronavirüs' iddialarına yalanlama
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un hafta sonu verdiği konser sonrası menajeri ve ekip arkadaşları ile birlikte koronavirüse yakalandığı, ardından kadrosunda yer aldığı Kırmızı Oda çekimlerinin de askıya alındığı iddia edilmişti. Cumhuriyet'in ulaştığı ünlü şarkıcı, söz konusu iddiaları yalanladı.
Omicron varyantının tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladığı şu günlerde, pek çok ünlü isimden koronavirüs haberleri geliyor. Son olarak Athena grubunun solisti, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'un koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Özoğuz'un, hafta sonu verdiği konser sonrası korovirüse yakalandığı, kendisiyle birlikte menajerinin, ekibinin ve tüm ailesinin de enfekte olduğu öne sürüldü.
Ünlü müzisyenin kadrosunda olduğu Kırmızı Oda çekimlerinin de askıya alındığı iddia edildi.
İDDİALARI YALANLADI
Söz konusu haberlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Cumhuriyet'in ulaştığı Gökhan Özoğuz, kendisinin ve ailesinin koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı. Özoğuz, öte yandan Kırmızı Oda dizisinin çekimlerinin de aksamadığını duyurdu.
VAKA ARTIŞINA KARŞI UYARMIŞTI
Ünlü şarkıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda da, koronavirüse karşı dikkatli olma çağrısında bulunmuş, "2 senedir kendini koruyan herkes Covid pozitif şu an. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullanmıştı.
Özoğuz, bir diğer paylaşımında ise son zamanlarda görülme sıklığı artan domuz gribine dikkat çekmişti.
Ünlü müzisyen, paylaşımına şu notu düşmüştü:
"Asıl şimdi Covid-19 olayı bir kenara, asıl influenza (domuz gribi) gelmiş yine. Omicron hafif geçiyor gibi etrafta ama domuz gribine yakalanmamak için her şeyi yapmak zorundayız. O korkunç bir olay işte. Dikkat!"
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