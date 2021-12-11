Gökhan Özoğuz'dan AKP'li vekile sert tepki!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Meclis'teki yumruklu kavgasıyla gündeme gelen AKP Milletvekili Alpay Özalan'a ilişkin sosyal medyada bir haberi alıntılayarak tepki gösterdi.
Meclis'teki yumruklu kavgayla gündeme gelen AKP'li Alpay Özalan'a yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi. Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından AKP'li Özalan'la ilgili bir haberi alıntıladı ve "Bir ülkenin yönetici kadrosunda yalancı varsa o ülkede yolsuzluk bitmez" dedi.
YUMRUK ATTIĞI GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIMIŞTI
Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen Özgür Özel'in, "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın" ifadelerinin ardından AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürümüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Özalan'ın yumruk attığı görüntülere kameralara yansımıştı.
Feyyaz Uçar’ın eski futbolcu ve AKP milletvekili olan Alpay Özalan için, "En yalancı Alpay’dır" dediği sözler de sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.
'YÖNETİCİ KADROSUNDA YALANCI VARSA YOLSUZLUK BİTMEZ'
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ise Uçar'ın bu sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayarak, sert bir eleştiride bulundu.
Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:
"Bir Ülkenin yönetici kadrosunda Yalancı varsa, o Ülkede yolszuluk bitmez. Sonra Ülke batar. Doğru saptamak Kurtulmak şarttır!"
Bir Ülkenin yönetici kadrosunda Yalancı varsa, o Ülkede yolszuluk bitmez.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) December 10, 2021
Sonra Ülke batar.
Doğru saptamak Kurtulmak şarttır! https://t.co/gkws6QToqD
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