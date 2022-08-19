Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki: 'Böyle yediler senelerce bu ülkeyi'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın montaj ile yapılmış fotoğrafını gerçek zannedip 'şehit' diye paylaşan Melih Gökçek'e çok sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 12:11
Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki: 'Böyle yediler senelerce bu ülkeyi'
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Müzisyen Gökhan Özoğuz, eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a yapılan montajı gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e tepki gösterdi. 

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özoğuz paylaşımında, "İşte bu ve bunun gibi tipler din ve peygamberi yalanlarının üstüne zırh gibi sarıp, yediler senelerce bu ülkeyi" yazdı.

"BÖYLE SÖMÜRDÜLER GARİBİ, BÖYLE SATTILAR VATANI"

Özoğuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu ve bunun gibi tipler din ve Hz. peygamberi yalanlarının üstüne zırh gibi sarıp, yediler senelerce bu ülkeyi. Böyle sömürdüler garibi, böyle sattılar vatanı, bayrağı, toprağı. Yalanını aşikar edene terörist deyip içeri attılar, sonra haram milyarına sarıldılar."


Gökhan Özoğuz melih gökçek sosyal medya

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