Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki: 'Böyle yediler senelerce bu ülkeyi'

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:11

Müzisyen Gökhan Özoğuz, eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a yapılan montajı gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özoğuz paylaşımında, "İşte bu ve bunun gibi tipler din ve peygamberi yalanlarının üstüne zırh gibi sarıp, yediler senelerce bu ülkeyi" yazdı.

"BÖYLE SÖMÜRDÜLER GARİBİ, BÖYLE SATTILAR VATANI"

Özoğuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu ve bunun gibi tipler din ve Hz. peygamberi yalanlarının üstüne zırh gibi sarıp, yediler senelerce bu ülkeyi. Böyle sömürdüler garibi, böyle sattılar vatanı, bayrağı, toprağı. Yalanını aşikar edene terörist deyip içeri attılar, sonra haram milyarına sarıldılar."