Gökhan Özoğuz'dan Hülya Avşar'a sert tepki: 'Simidi sen ye!'

25 Aralık 2021 Cumartesi, 16:59

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Avşar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce kişi söz konusu ifadelere tepki göstermişti.

ÖZOĞUZ'DAN SERT TEPKİ

Son olarak “Kırmızı Oda” dizisinde seyirci karşısına çıkan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar’ın ekonomik krizle ilgili yaptığı açıklamaya ateş püskürdü.

TV100'de yer alan habere göre Özoğuz, "Ülke ile alakalı çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor. Hala birisi çıkmış simit diyor. Ne simidi sen ye simit. Çok ayıp" ifadelerini kullandı.

DENİZ SEKİ'DEN DESTEK GELMİŞTİ

Hülya Avşar’ın bu sözlerine kamuoyundan büyük tepki gelirken, meslektaşı Deniz Seki’den ise destek gelmişti.

Seki, Hülya Avşar’ın özel bir kadın olduğunu söyleyerek, "Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığım da çok kuvvetlidir" açıklamasında bulunmuştu.