Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:31

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:04

Daily Mail'de yer alan habere göre, yarışmaya başvuranlara bir e-posta gönderildi ve belirli bir saatte, belirlenen buluşma yerinde olmaları gerektiği söylendi.

Ardından, bir helikopter ile buluşma yerinin semalarında beliren Bartošek, kutulara doldurulmuş 1 milyon değerinde kağıt banknotu katılımcıların üzerine boca etti.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

???? Celebridade da TV tcheca Kamil Bartosek joga 1 milhão de dólares de um helicóptero sobre multidão, depois de prometer 'uma surpresa' pic.twitter.com/qh1YDZzI54 — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 25, 2023

Katılımcılar arasında banknotları toplamak için torba ve şemsiye kullananların yanı sıra kıyafetlerine dolduranlar da olduğu görüldü.