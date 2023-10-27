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Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı

Çek TV yıldızı Kamil Bartošek, ödüllü bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu, fakat tek bir kazanan seçmek yerine, herkesin zafer şansı elde edebileceğini açıkladıktan sonra izlenme rekorları kıran bir olaya imza attı. Sosyal medyaya düşen görüntülerle eğlenenler olduğu gibi, bir milyon dolarlık şov eleştirileri de beraberinde getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:31
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Daily Mail'de yer alan habere göre, yarışmaya başvuranlara bir e-posta gönderildi ve belirli bir saatte, belirlenen buluşma yerinde olmaları gerektiği söylendi.

Ardından, bir helikopter ile buluşma yerinin semalarında beliren Bartošek, kutulara doldurulmuş 1 milyon değerinde kağıt banknotu katılımcıların üzerine boca etti.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Katılımcılar arasında banknotları toplamak için torba ve şemsiye kullananların yanı sıra kıyafetlerine dolduranlar da olduğu görüldü.


1 milyon dolar gökten yağdı gökten dolar yağdı para yağmuru

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