Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği: Kartpostallık görüntüler oluştu...

Bolu'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı ile beyaza büründü.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği: Kartpostallık görüntüler oluştu...
Abone Ol google-news

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüyle kaplandı.

Hafta içi olması sebebiyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, doğanın keyfini çıkardı.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

Çevresi çam ormanlarıyla kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla daha da güzelleşirken, ziyaretçiler hayran kaldı.


Kış ayları Kış Kar kar yağışı

En Çok Okunan Haberler