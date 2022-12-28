Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği: Kartpostallık görüntüler oluştu...
Bolu'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı ile beyaza büründü.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüyle kaplandı.
Hafta içi olması sebebiyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, doğanın keyfini çıkardı.
ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI
Çevresi çam ormanlarıyla kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla daha da güzelleşirken, ziyaretçiler hayran kaldı.
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