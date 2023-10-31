Gölpazarı'nda hasat tamamlandı: 19 bin 800 dekar yağlık, bin 850 dekar çerezlik...

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:48

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bu yıl ekilen ayçiçeği tarlalarında hasat sona ererken, ilçede 4 bin ton ürün elde edildi.

Gölpazarı'nda Nisan ayının ilk haftasında 19 bin 800 dekar yağlık, bin 850 dekar çerezlik ayçiçeği ekimi yapıldı. Eylül ayında başlayan hasat havaların güzel gitmesiyle birlikte bu aya kadar devam etti.

Bu yıl yağışlar düzensiz olunca rekolte dönümüne 400 kilo ürün çıkarken, ilçede toplamda da 4 bin ton civarında hasat yapıldı. İlçedeki son hasatta olgunlaşan ve kararan ayçiçekleri için biçerdöverler tarlalara girdi. Üreticiler, bu sezon yağışlarını istenildiği gibi olmadığını, düzensiz yağış olsaydı bugünkü verimin 2 katını alabileceklerini belirtti.

"TÜRKİYE’YE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İlçedeki son ayçiçeği hasadını yapan Cemil Engin, "Ayçiçeği hasadına başladık. Kumsal alanlarda verimlerimiz biraz düşük, kara toprak alanlarda ise verimlerimiz yüksek. Yağışlar Haziran ayına kadar çok iyi yağdı. O dönemden sonra birkaç yağmur daha düşseydi belki bugünkü rekoltenin 2 katını alabilirdik, ama kısmet bu kadarmış diyelim. Biz köylü çiftçi olarak üretmeye ve Türkiye’ye kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.