Gonca Vuslateri bebeğinin babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Bebeğinin babasının kimliğini henüz açıklamayan ve yaklaşık olarak yedi aylık hamile olan oyuncu Gonca Vuslateri, bebeğin babası hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:50
Gonca Vuslateri bebeğinin babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
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Daha önce verdiği röportajlarda "Kesinlikle anne olmak istemiyorum" diyen Gonca Vuslateri, 7 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

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"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten... Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim... Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar.

Kendini kaybetmiş, annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı... Ne isterse o!"

Vuslateri evlilik için ise şu sözleri söylemişti:

"Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses.

Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım."

DEVLET MEMURU

Geçtiğimiz gün bir programa katılan Vuslateri, şimdi ise sevgilisiyle ilgili konuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok."

ASYA BEBEK

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğini daha önce birçok kez dile getiren oyuncu, kızının adını Asya (yapımın başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin ismi) koyacağını da açıkladı.


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