Gonca Vuslateri'nin 'Muharrem İnce' pişmanlığı: 'Allah belamı versin...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 08:35

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 08:35

Seçimlere sayılı gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesine ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler sürüyor.

İnce'nin Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığı iddiası çoğu ünlü isim tarafından dile getirilirken; konuya ilişkin bir paylaşım da ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.

Eski partisi CHP'ye ihanet ettiği iddia edilen İnce'ye daha önce destek veren Fazıl Say ve Şahan Gökbakar'dan sonra Vuslateri de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ALLAH BELAMI VERSİN"

Vuslateri, 2018 yılında desteklediği Muharrem İnce için, "Muharrem İnce’ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" paylaşımında bulundu.

Vuslateri'nin paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.