Gonca Vuslateri, Erdoğan'ın o sözlerine karşılık verdi

05 Aralık 2021 Pazar, 17:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Erdoğan video mesajında "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır" ifadelerini kullandı.

"KATILMADIĞIMI BELİRTME İSTERİM"

Oyuncu Gonca Vuslateri ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine katılmadığını dile getirdi.

Vuslateri, Erdoğan'ın sözlerine karşılık, "Sayın Cumhurbaşkanımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendisine katılmadığımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.