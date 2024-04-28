Oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu

Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:28

Güncelleme: 28.04.2024 - 11:28

Birkaç ay önce hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturmuştu.

Nikahta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.

Daha önce kızının adını Asya koyacağını açıklayan Gonca Vuslateri'den güzel haber geldi. Başak Sayan, yakın dostunun anne olduğunu "Asya bebek hoş geldin... Ne çok bekledik seni" sözleriyle duyurdu.



"ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN"

Ardından bir paylaşım daha yapan Başak Sayan, Gonca Vuslateri'ye "Allah analı babalı büyütsün inşallah kuzum" diye seslendi.



"LEVENT BENİM SEKTÖRÜMDEN ÇOK UZAK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Gonca Vuslateri, sevgilisi Levent Bey ile ilgili “Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.