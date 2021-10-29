Gonca Vuslateri'den "Bayrağa saygısızlık ettin" yorumlarına yanıt

29 Ekim 2021 Cuma, 10:00

Bir süredir ‘Her şey dahil’ adlı filmin çekimleri için Datça'da bulunan oyuncu Gonca Vuslateri çekimleri bitirdikten sonra Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kendisini Antalya'ya götürecek olan aracın içerisinde uyurken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Vuslateri, bu kare üzerinden gelen 'Bayrağa saygısızlık ettin' şeklindeki yorumlara da kayıtsız kalmadı.

"NEDİR SİZİN BU LİNÇ PSİKOLOJİNİZ..."

Paylaşımına, “Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik. Fakat sonuç iyi olacak Her şey dahil... Biraz Datça böcekleri yedi ama olsun, başımızın eti hala sağlam... kehkeh... Sonra ben 29 Ekim coşkumla yola düştüm çünkü Antalya’da beni bekleyen şahane bir kongre var. O sıra Mustafa Ayata ile uyumuşuz ve bir uyandım, gözaltıma kan oturmuş... yorgunluktan... Geçmiş olsun deyin diye değil ama bana biri Voldemort büyüsü yaptı herhalde.. EXPECTO PATRONUM! Aslan kaç parapara bum! Neyse.. sabaha karşı İstanbul’dayım... Yarın üşüyeceğim.. işler bekler... Sizden ne haber?” ifadelerini not düşen oyuncu, aldığı yorumlar üzerine devamında şu ifadeleri kullandı:

“Not: Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa kıçını dönmüşsün' demiş... bayrağımı arkadan gelen araçlar görüyor ve 29 Ekim zamanına sahip çıkışımı gösteriyoruz.. nedir sizin bu linç psikolojiniz bilmem.. ben asker sülalesinden geliyorum.. sülalem sahip çıktı bayrağa yeterince.. polis olanlar da.. şu vesvese edenleri takmayın.”