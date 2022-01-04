Gonca Vuslateri’den 'Egemen Bağış' göndermesi

04 Ocak 2022 Salı, 14:07

Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 17-25 Aralık operasyonu sırasında ortaya çıkan dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’la gazeteci Metehan Demir arasında geçen ses kaydında Bağış’ın “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” şeklindeki ifadesine gönderme yapan Vuslateri, “Cezasız kalmayacak. Amin” diye yazdı.

"'BAKARA MAKARA… HEHE... HİÇ Hİ...' DEMİŞTİ BİRİ DEĞİL Mİ?"

Kur’an-ı Kerim okumaya başladığını belirten Vuslateri’nin paylaşımı şöyle:

"'Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun.' BAKARA suresi 2.41. / 'Aman ya ne bileyim ağabey okuyoruz Bakara makara... Hehe... Hiç hi..' demişti biri değil mi... Bugün Kuran-ı Kerim okumaya başladım. Önce o sureye bir baktım... Güzel... Cezasız kalmayacak. Amin."

'BAKARA MAKARA' OLAYI NEDİR?

17-25 Aralık operasyonu sırasında ortaya çıkan ses kayıtlarından biri dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’la gazeteci Metehan Demir arasında geçiyordu. Konuşmada Bağış’ın, “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara” ifadesi yer almıştı.

Ses kaydının ‘montaj’ olduğunu savunan Bağış, bir süre sessiz kalsa da sonraki yıllarda Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atanarak ödüllendirilmişti.