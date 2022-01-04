Gonca Vuslateri’den 'Egemen Bağış' göndermesi
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Kur’an-ı Kerim okumaya başladığını belirterek, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın 'Bakara makara' sözüne göndermede bulundu. Vuslateri, “Önce o sureye bir baktım.. Güzel.. Cezasız kalmayacak. Amin” ifadelerini kullandı.
Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir
paylaşımda bulundu. 17-25 Aralık operasyonu sırasında ortaya çıkan dönemin
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’la gazeteci Metehan Demir arasında geçen ses
kaydında Bağış’ın “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” şeklindeki
ifadesine gönderme yapan Vuslateri, “Cezasız kalmayacak. Amin” diye yazdı.
"'BAKARA MAKARA… HEHE... HİÇ Hİ...' DEMİŞTİ BİRİ DEĞİL Mİ?"
Kur’an-ı Kerim okumaya başladığını belirten Vuslateri’nin
paylaşımı şöyle:
"'Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun.' BAKARA suresi 2.41. / 'Aman ya ne bileyim ağabey okuyoruz Bakara makara... Hehe... Hiç hi..' demişti biri değil mi... Bugün Kuran-ı Kerim okumaya başladım.
Önce o sureye bir baktım... Güzel... Cezasız kalmayacak. Amin."
'BAKARA MAKARA' OLAYI NEDİR?
17-25 Aralık operasyonu sırasında ortaya çıkan ses
kayıtlarından biri dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’la gazeteci
Metehan Demir arasında geçiyordu. Konuşmada Bağış’ın, “Her cuma bir ayet
sallıyorum, Bakara makara” ifadesi yer almıştı.
Ses kaydının ‘montaj’ olduğunu savunan Bağış, bir süre sessiz kalsa da sonraki yıllarda Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atanarak ödüllendirilmişti.
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