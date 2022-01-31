Gonca Vuslateri'den Serdar Ortaç'ın 'kürtaj' açıklamasına tepki: 'Bu nasıl leşlik'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:31

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın, önceki günlerde konser öncesi basın mensuplarının sorularına verdiği yanıt sosyal medyada gündem olmuştu.

Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane, yazık" yanıtını vermişti.

Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını vermişti.

GONCA VUSLATERİ’DEN SERT TEPKİ

Ortaç’ın açıklamaları sosyal medyada gündem olurken; söz konusu ifadelere bir tepki de ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’den geldi.

Twitter hesabından Ortaç’ın sözlerini alıntılayan Vuslateri, ünlü şarkıcının açıklamalarına yönelik “Bu ne leşlik” ifadelerini kullandı.

Vuslateri’nin paylaşımı şu şekilde: