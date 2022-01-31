Gonca Vuslateri'den Serdar Ortaç'ın 'kürtaj' açıklamasına tepki: 'Bu nasıl leşlik'
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen ve "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" açıklamasında bulunan Serdar Ortaç'a tepki gösterdi. Vuslateri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu nasıl leşlik" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Serdar Ortaç’ın, önceki günlerde konser öncesi basın
mensuplarının sorularına verdiği yanıt sosyal medyada gündem olmuştu.
Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç,
bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor
musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç
tane, yazık" yanıtını vermişti.
Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim
tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu.
İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını
vermişti.
GONCA VUSLATERİ’DEN SERT TEPKİ
Ortaç’ın açıklamaları sosyal medyada gündem olurken; söz
konusu ifadelere bir tepki de ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’den geldi.
Twitter hesabından Ortaç’ın sözlerini alıntılayan Vuslateri,
ünlü şarkıcının açıklamalarına yönelik “Bu ne leşlik” ifadelerini kullandı.
Vuslateri’nin paylaşımı şu şekilde:
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