Google Haritalar'da tüm dünyayı ezberleyen genç, sırrını açıkladı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:08

TikTok fenomeni Trevor Rainbolt Google Haritalar'da herhangi bir görüntüye baktığında nerede çekildiğini şaşırtıcı bir hız ve doğrulukla anlayabiliyor. Fenomene göre bir görüntüdeki yeri tespit etmesi sadece 0,1 saniye sürüyor.

SADECE 'ÇİMLER' GÖZÜKSE BİLE ÜLKEYİ ANLIYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; TikTok'ta 1 milyondan, Twitter'da da 80 binden fazla takipçisi olan fenomen, görüntünün yalnızca yarısına veya bir parçasına baktığında bile hangi ülkede çekildiğini söyleyebiliyor.

Üstelik, görüntüde yalnızca çimler görünse bile işin üstesinden gelmeyi başarıyor.

NASIL YAPABİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bu yeteneğinin sırrını VICE'a verdiği röportajda açıklayan Rainbolt, yaklaşık 10 yıl önce çıktığında büyük yankı uyandıran GeoGuessr oyununa işaret etti.

Bundan 13 ay önce birçok ülkenin adını bile bilmediğini aktaran fenomen, coğrafyaya şimdiye dek hiç ilgi duymadığını ama GeoGuessr oynamaya başladığında önünde "başka bir dünya belirdiğini" dile getirdi.

9 Mayıs 2013'te piyasaya sürülen, İsveçli bilişimci Anton Wallén'ın tasarladığı coğrafi keşif oyununda kullanıcı, sanal olarak dünyanın herhangi bir bölgesine bırakılıyor ve bulunduğu yerin neresi olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.

BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYOR

Rainbolt oyuna başladığından beri kelimenin tam anlamıyla "başka hiçbir şey yapmak istemiyor". 13 ayda oyunu en az 10 bin kez oynayan fenomen, uzaktan bakan herkesin onu dahi zannettiğini söyledi.

Rainbolt kısa süre içinde bu oyunun püf noktasını kavradığını ve ülkeleri birbirinden ayırt etmesini sağlayan, ilk bakıldığında çok sıradan görünen bazı işaretlere odaklandığını belirtti.

Bu işaretler arasında yollardaki şerit çizgileri, araç plakalarının renkleri ve hatta Google'ın sokakları fotoğraflarken kullandığı araçların kendisi vardı. Zira fenomen, Google'ın yalnızca belirli bölgelerde siyah araç kullandığını anlamıştı.

Oyunun derinliklerine indiğinde biraz da hafızasından faydalanabileceğini fark eden 23 yaşındaki oyuncu, normalde öğrenmesi gereken bilgileri ezberlemeyi sıkıcı bulduğunu ifade etti.

"ZAMANLA BİR SEZGİ GELİŞTİRİYORSUNUZ"

Rainbolt'a göre yeteneğinin ardındaki bir diğer gizli sır da sezgi. "Oyunu bu kadar çok oynadığınızda, dünyanın belirli bölgelerinin nasıl göründüğüne dair güçlü bir sezgi ve içgüdü geliştiriyorsunuz" diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanla her şey fazlasıyla altıncı hisse dönüşüyor."

Fenomen bu sayede artık çimenlerin tonunu bile ayırt edebildiğini öne sürdü:

"Toprağın rengine ve bitki örtüsüne bakıyorsunuz. Çok fazla çakıl var mı? Çok yoğun çim var mı? Daha mı yeşil? Bazı şeyler Şili'nin güneyindeki toprağa benzer."