Google Maps cinayet çözdü: Sokak görünümü fotoğrafı İspanya'da bir vakayı aydınlattı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:03

Güncelleme: 23.12.2024 - 10:03

Google Maps Sokak Görünümü'nde yer alan bir fotoğraf, bir cinayet soruşturmasında önemli bir delil haline geldi. Fotoğrafta, bir adamın büyük bir çantayı aracının bagajına yerleştirdiği görüldü.

CİNAYET SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

Kasım 2023’te İspanya’nın kuzeyindeki Soria bölgesinde yaşayan bir Kübalının kaybolduğu ihbar edildi. Kayıp kişi, bölgede birlikte yaşadığı düşünülen bir kadını görmek için oraya gitmişti.

Akrabası, kayıp kişinin telefonundan gelen mesajlar nedeniyle şüphelenerek polise başvurdu. Bu mesajlarda, kayıp kişinin yeni bir kadınla tanıştığını, İspanya’yı terk edeceğini ve telefonunu bırakacağını yazdığı iddia ediliyordu. Ancak şikayetçi, mesajların kayıp kişi tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.

ESKİ PARTNER VE YENİ SEVGİLİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan soruşturma, kayıp Kübalının eski partneri ve kadının birlikte olduğu düşünülen bir başka erkeği gündeme getirdi. Polis, her iki şüpheliyi de gözaltına alarak cinayet ve kayıp olayına karıştıkları gerekçesiyle suçladı. Birkaç hafta sonra, kayıp kişinin vücuduna ait olduğu düşünülen gövde, komşu bir köydeki mezarlıkta bulundu.

GOOGLE MAPS FOTOĞRAFLARI NASIL DELİL OLDU?

Polis, soruşturma sırasında haritalama programlarını da inceledi ve burada elde edilen görüntülerden faydalandı. Sokak Görünümü'nde yer alan fotoğraflar, olayda kullanılan aracı tespit etmede kritik rol oynadı.

Polisten yapılan açıklamada, "Haritalama programından elde edilen görüntüler, olayın çözülmesinde önemli ipuçları sağladı ancak belirleyici bir kanıt değildi" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, devam eden soruşturma nedeniyle detaylı bilgi vermekten kaçındı. Ancak, Google Maps’in olayla bağlantılı görüntüler elde edilmesindeki katkısını vurguladı.

TEKNOLOJİNİN SUÇ ARAŞTIRMALARINDAKİ ROLÜ

Bu olay, dijital platformların ve teknolojinin suç soruşturmalarındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Google Maps gibi araçlar, yalnızca günlük hayatı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda adaletin sağlanmasında da rol oynayabiliyor.