Google'dan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel 'doodle'

Özel günleri unutmayan arama motoru Google, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel doodle hazırladı.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:08
Google'dan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel 'doodle'
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Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor. Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.


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