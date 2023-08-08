Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:16

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:18

Görkem Sevindik sosyal medyada çıkan son görüntüsüyle gündem oldu. Peki, Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik'in rol aldığı diziler neler? İşte Görkem Sevindik hakkında bilgiler...

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı sevilen karakter Pusat ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak ise Kahraman Babam adlı dizinin başrolünde Uğur Eser karakterini canlandırdı

Pandemi döneminde hayatlarını basından uzak gerçekleştirdikleri evlilikle birleştiren Kübra Siyahdemir ile Görkem Sevindik çifti, bir de erkek çocuğu sahibi oldu.

GÖRKEM SEVİNDİK'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

2020 – Ramo (Boz) (TV Dizisi)

2017-2019 – Söz (Mücahit) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)