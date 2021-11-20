Kim Milyoner Olmak İster'de Harvard öğrencisinin elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
ATV'de yayınlanan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışma, yine bazı yarışmacılarıyla konuşuldu. Dün akşam yayınlanan bölüme Harvard Üniversitesi’nde okuyan Yunus Enç damga vurdu. Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu.
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla konuşuldu.
HARVARD ÖĞRENCİSİNİN ELENDİĞİ SORU GÜNDEM OLDU
Yarışmanın 19 Kasım akşamı yayınlanan bölümüne Yunus Enç damga vurdu. Yarışmaya katılan Yunus Enç adlı genç, Harvard Üniversitesi'nde okuduğunu belirtti.
Yarışmacı, üçüncü soruda karşısına çıkan, 'Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?' sorusuna cevap verdi.
Yarışmacı bu soruda telefonla joker hakkını kullandı. Enç, soruya 'C- İtalyanca ve Fransızca' cevabını verdi.
Doğru cevabın 'A şıkkı- İngilizce ve Almanca' çıkmasıyla yarışmacı yarışmadan elendi.
İMİRZALIOĞLU: 'İNGİLİZCE'NİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Yanlış cevabı veren yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu, "Harvard'da okuduğun için İngilizce'nin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum" dedi.
Yarışmacı, "İngilizcem iyi doğru. Ama demek ki güvenmemek gerekiyormuş" diye konuştu.
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