Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Herkes ters köşe oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in 3 Aralık akşamı yayınlanan son bölümüne "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu damga vurdu. Sorunun cevabı stüdyodaki seyircileri şaşırtırken; sosyal medyada da gündem oldu.
ATV ekranlarında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu.
Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in 3 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde yine bir soru dikkat çekti.
Yeni bölümde, yarışmacının karşısına çıkan "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.
Şıklar arasında, 635, 735, 835 ve 935 yer alıyordu.
Doğru cevap ise '635 kilo' olmalıydı.
Soru ve cevabı, hem stüdyodaki seyircileri şaşırttı, hem de sosyal medyada gündem oldu.
Video Haberler
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- 'Yaka paça götürüldük'
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Derya Baykal'dan 'Ferhan Şensoy' açıklaması
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı