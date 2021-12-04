Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Herkes ters köşe oldu

04 Aralık 2021 Cumartesi, 09:19

ATV ekranlarında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu.

Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in 3 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde yine bir soru dikkat çekti.

Yeni bölümde, yarışmacının karşısına çıkan "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Şıklar arasında, 635, 735, 835 ve 935 yer alıyordu.

Doğru cevap ise '635 kilo' olmalıydı.

Soru ve cevabı, hem stüdyodaki seyircileri şaşırttı, hem de sosyal medyada gündem oldu.