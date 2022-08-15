Görüntü yönetmenini öldürmüştü... FBI'ın 'Alec Baldwin' raporu sızdı: 'Tetiği o çekti'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:35

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.

'TETİĞİ O SIKTI'

Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen olaydaki sis perdesi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) raporu ile aralandı. ABC News, FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi.

CEZA ALABİLİR

Raporda Rust filminin setinde yaşanan trajedi ile ilgili 'tetik çekilmeden silah ateş alamazdı' denildi. Başka bir deyişle FBI'ın hazırladığı rapor, silahın ancak tetiğin çekilmesi durumunda ateşleneceği sonucuna vardı.

Bu, Santa Fe polisinin, davanın Bölge Savcısına iletileceğini teyit etmesiyle, Baldwin’in hala cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

NTV'nin aktardığına göre FBI adli tıp raporu, herhangi bir suçlama getirilip getirilemeyeceğini görmek için daha geniş bir soruşturmanın parçası olarak ölümcül kazanın tüm alanlarını inceliyordu.

Yetkililer dün oyuncuların telefon kayıtlarını beklediklerini ve savcının New York’taki Suffolk İlçe Polisi ve Baldwin’in avukatları ile onları elde etmek için çalıştığını söyledi.

Kayıtlar dedektifler tarafından incelenecek ve daha sonra herhangi bir suçlama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için bir dava dosyası gönderilecek.

"TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM" DEMİŞTİ

Olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirten 64 yaşındaki Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.

Gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor" diye konuşmuştu.

Geçen yıl Rust filminin çekimlerinde, Baldwin, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı. Baldwin, silahın tetiğini çekmediğini, horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.

Olaydan kısa bir süre sonra, Hutchins’ın ailesi, filmin yapım şirketleri, yapımcılar ve ekibin diğer üyeleri de Baldwin'e dava açmıştı.