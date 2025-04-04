Gösterisi iptal edilen Sergen Deveci'den Gökhan Ünver'e: 'Beni ara başkan'

Ünlü komedyen Sergen Deveci, AKP'li Niğde Belediyesi tarafından gösterisinin iptal edildiği haberini alıntılayarak Gökhan Ünver'e gönderme yaptı.

Gösterisi iptal edilen Sergen Deveci'den Gökhan Ünver'e: 'Beni ara başkan'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden gündem boyunca sessiz kalan ve birçok takipçi kaybeden sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver ardından yaptığı bir paylaşım ile de yurttaşların tepkisini tiye almıştı.

Ünver'in bu gelişmenin ardından bazı gösterileri iptal edilmişti

İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolarda yer alan ve çektiği videolarla farkındalık oluşturan komedyen Sergen Deveci ise bu videolarının ardından AKP'li Niğde Belediyesi tarafından gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.

Deveci duyurusunda Gökhan Ünver'e de imalı bir şekilde gönderme yaparak, "Gökhan Ünver beni ara bari başkan. Ne yapılır ne edilir hiç bilmiyorum" yazdı.


Etiketler: #Sergen Deveci #Gökhan Ünver #gösteri

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