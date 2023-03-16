'Göz tansiyonu görme kaybına neden olabilir'

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 07:00

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Mataracı, glokomun, göz içi basıncın artışı nedeniyle göz sinirine (optik sinirin) bası yaparak, tahribatı ile sonuçlanan bir göz hastalığı olduğunu ifade etti.

"GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR"

Mataracı, “Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır, çoğu zaman herhangi bir nedenle göz doktoruna gidildiğinde rutin tetkikler sonucu tanı konur. Böyle sinsi bir hastalık olması dolayısıyla müdahale edilmediği sürece görme alanında sürekli bir azalma yaşanır, sonunda görme alanı iyice daralarak görme keskinliği de etkilenerek kalıcı görme kaybına neden olabilir. Bu yüzden glokom hastalığının erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınması kritik bir öneme sahiptir. Glokom nedeniyle oluşan bu tahribat önlenebilir görme kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir. Tedavisiz kalan gözlerde vakit geçtikçe beyine sinyal taşıyan hücre ölümü artar. Hastalar görme merkezde etkilenene kadar görme kaybını fark etmez ve bu nedenle göz doktoruna ancak geç dönemde başvururlar” diye konuştu.

"HİÇBİR BELİRTİ VERMEYEBİLİR"

Mataracı, glokom belirtilerinin, erken evrelerde kendini göstermezken farklı hastalarda farklı belirtiler görülebildiğini vurgulayarak, “Göz içi basıncının gün içerisindeki değişimine bağlı göz kapağı ve çevresinde ağrıya eşlik eden baş ağrısı, gözde gerginlik ve sertlik hissi, üzerine bastırınca oluşan ağrı hissi, görüş açısının birdenbire veya hızlı bir şekilde kapanması, mide bulantısı, geçici görme bulanıklıkları ve geceleri ışıkların etrafında haleler görülmesi gibi glokom belirtileri hastalar tarafından belirtilmektedir. Ayrıca çocukluk çağında görülen türlerinde ışığa karşı hassasiyet ve gözlerde sulanma gibi belirtiler görülmektedir. Glokomun iki türü diğerlerinden daha çok görülmektedir. Açık açılı olan tür yavaş ve ağrısız bir biçimde ilerlerken uzun süre hiçbir belirti vermeyebilir. Kapalı açılı tür ise bir anda ciddi bir ağrı ve görme kaybıyla belirti verebilir. Glokomun önlenebilir en önemli risk faktörü göz içi basınç yüksekliğidir. Her yaşta görülebilmekle beraber 40 yaş üzeri özellikle 60 yaş üzeri kişilerle risk daha yüksektir. Görme sinirlerinin tahribatı nedeniyle görüşümüzde gerçekleşen hasar geri döndürülemezdir ama kontrol altına alınabilmektedir. Glokom tedavi yöntemleri arasında ilaçla uygulanan tedavilerde hastalık kontrol altında tutulamadığı taktirde diğer yöntemler de uygulanabilmektedir. Göz tansiyonu tedavisi yöntemleri; göz damlaları ve destek olarak ağızdan alınana ilaçlar, lazer tedavileri ve cerrahi müdahaleler, hastalığın ilerlemesini engellemek ve kontrol altında tutmak için uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.