Gözlerinizle beyninizi kurun: Sabahın ilk 15 dakikasındaki 'ışık hijyeni' mucizesi

Sinir bilim dünyasının son yıllardaki en önemli keşiflerinden biri, gözlerimizin sadece "görmeye" değil, beynimize "saatin kaç olduğunu" söylemeye yaradığıdır. Uzmanlara göre, sabah uyandıktan kısa bir süre sonra dışarı çıkıp (bulutlu bir hava olsa bile) gökyüzüne bakmak, gözdeki özel fotoreseptörleri uyararak beyne "gün başladı" sinyali gönderir.

Bu sinyal, gün içindeki odaklanma hormonu olan kortizolün en doğru zamanda zirve yapmasını sağlarken; daha da önemlisi, yaklaşık 16 saat sonra salgılanacak olan uyku hormonu melatoninin zamanlayıcısını başlatır.

Yani bu akşam ne kadar iyi uyuyacağınız, aslında bu sabah ne kadar ışık aldığınıza bağlıdır. Cam arkasından gelen ışık, doğrudan dışarıdaki ışığa göre 50 kat daha az etkilidir; bu yüzden balkon, bahçe veya açık bir cam önünde geçireceğiniz 10-15 dakika, gün boyu sürecek bir zihinsel berraklığın anahtarıdır.

Uzmanlar, bu alışkanlığın sadece uyku kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda mevsimsel depresyon ve anksiyete üzerinde de "doğal bir ilaç" etkisi yarattığını belirtiyor.