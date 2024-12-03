GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:39

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:39

MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 12. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler, görkemli gecede ödüle layık görüldü.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülünü kazandı. Ödül konuşmasında annesine teşekkür eden Saraçoğlu, doğum gününde aldığı ödülü şu sözlerle ifade etti:

"Ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan, ne yaşarsa yaşsın kahkahası eksik olmayan; başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum."

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, "Yılın Kadını" seçildi. Oyuncuya ödülünü Salih Bademci verdi.

Paris Olimpiyatları'nda başarısıyla adından söz ettiren Yusuf Dikeç, "Yılın Sporcusu" ödülünü kazandı. Ödül konuşmasında Dikeç, şu ifadeleri kullandı:

"Bana soruyorlar 'Madalyayı aldıktan sonra hayatın değişti mi?' diye. Aslında benim hayat çizgim aynı, değişmedi. Ancak şunu biliyorum, dünyada yapmış olduğum sporun, kendimin ve ülkemin tanınırlığına katkı sağladığına inanıyorum."





"Yılın Uluslararası Başarısı" ödülü, son olarak "La pasión turca" adlı dizide rol alan İlker Kaleli'nin oldu. Geceye sevgilisi Sıla ile katılan Kaleli, ödül konuşmasında "Sevgilim Sıla'ya, ne olursa olsun her halimle yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak hiç kolay değil" dedi.







"Yılın Yükselen Yıldız Erkek Oyuncusu" ödülü Burak Berkay Akgül'e verildi. Akgül'e ödülünü Şevval Sam takdim etti.

"Yılın Komedi İnsanı" ödülü, usta oyuncu Zafer Algöz'e verildi.







"Yılın Ekran Yıldızı" ödülünü alan Burak Deniz, gecedeki şıklığıyla dikkat çekti.







"Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü Ekin Koç aldı. Oyuncuya ödülünü Halit Ergenç verdi.







Son dönemin yükselen yıldızı Mert Demir ise "Yılın Hype'ı" ödülünü usta sanatçı Teoman'dan aldı.





