GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri sahiplerini buldu: GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'ni kim aldı?
GQ Türkiye 2023 Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni Türkiye'de 11. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Peki, GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'ni kim aldı?
GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. Geceye birçok ünlü isim damga vurdu. Yurttaşlar, kimlerin ödül aldığını merak etti. Peki, GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'ni kim aldı? İşte ayrıntılar...
GQ TÜRKİYE MEN OF THE YERAR 2023 ÖDÜLLERİNİ KİM ALDI?
Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak
Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül
Yılın Şefi: Can Aras
Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan
Yılın Hype'ı: KÖFN
Yılın İlham Veren Kadınları: Filenin Sultanları
10. Yıl Özel İkon: Burak Özçivit
Yılın Sporcusu: Mauro İcardi
Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı
Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer
Zamansızlık ödülü: Teoman
Yılın Stil Sahibi Erkeği: Taro Emir Tekin
Yılın Oyuncusu: Selahattin Paşalı
Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı
O KARE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ödül törenine damga vuran bir fotoğraf karesi ise sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yıldız golcü Mauro Icardi, ünlü oyuncu Burak Özçivit, ünlü şarkıcı Teoman, ünlü oyuncular Taro Emir Tekin ve Selahaddin Paşalı’nın aynı karede yer aldığı fotoğrafa yorum yağdı. Ünlü isimlerin yan yana oturduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken bu kareye gelen yorumlar ise tebessüm ettirdi.
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