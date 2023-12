GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri sahiplerini buldu: GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'ni kim aldı?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:36

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:36

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. Geceye birçok ünlü isim damga vurdu. Yurttaşlar, kimlerin ödül aldığını merak etti. Peki, GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'ni kim aldı? İşte ayrıntılar...

GQ TÜRKİYE MEN OF THE YERAR 2023 ÖDÜLLERİNİ KİM ALDI?

Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak

Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül

Yılın Şefi: Can Aras

Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan

Yılın Hype'ı: KÖFN

Yılın İlham Veren Kadınları: Filenin Sultanları

10. Yıl Özel İkon: Burak Özçivit

Yılın Sporcusu: Mauro İcardi

Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı

Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer

Zamansızlık ödülü: Teoman

Yılın Stil Sahibi Erkeği: Taro Emir Tekin

Yılın Oyuncusu: Selahattin Paşalı

O KARE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ödül törenine damga vuran bir fotoğraf karesi ise sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yıldız golcü Mauro Icardi, ünlü oyuncu Burak Özçivit, ünlü şarkıcı Teoman, ünlü oyuncular Taro Emir Tekin ve Selahaddin Paşalı’nın aynı karede yer aldığı fotoğrafa yorum yağdı. Ünlü isimlerin yan yana oturduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken bu kareye gelen yorumlar ise tebessüm ettirdi.