GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Kadını' seçilen Öykü Karayel'in konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı
Ünlü oyuncu Öykü Karayel GQ Men Of The Year 2021’de 'Yılın Kadını' ödülünü aldı. Karayel teşekkür konuşmasında eşi Can Bomono'ya teşekkür etti. Sahnedeki eşini izleyen şarkıcı Can Bonomo ise gözyaşlarını tutamadı. Karayel'in sosyal medyaya da damga vurdu.
GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi.
Ünlü isimlerin ödüllendirildiği gecede Yılın Kadını ödülü ise bu yıl oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel aldı.
"KAHRIMI ÇEKEN EŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"
Teşekkür konuşmasında 2018 yılında evlendiği bir çocuğunun babası şarkıcı Can Bonomo hakkında konuşan Karayel, "Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" dedi.
EŞİNİN SÖZLERİ AĞLATTI
Eşinin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan başarılı şarkıcı Can Bonomo ise gözyaşlarına hakim olamadı.
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