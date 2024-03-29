Gramı 140 milyon dolar! Dünyanın en pahalı maddesi olarak görülüyor

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:44

Bazı insanlar türlü maddelere harcadığı yüksek miktardaki parayla gündeme gelir. Bu bazen bir mücevher, belki saray veya çok lüks bir araba olabilir. Ancak, muhtemelen adını bile duymadığınız bu maddeyi almayı düşünmemişlerdir. Çünkü, bu maddenin gramı 140 milyon dolar seviyelerinde satılıyor...

GEZEGENDEKİ EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞEY

Bu madde, sadece işlevinden dolayı değil aynı zamanda fiyat etiketi nedeniyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu malzeme gram başına 140 milyon dolar gibi çok yüksek bir fiyata satılıyor. Peki, nedir bu olağanüstü şey? Neden gezegendeki en değerli ikinci şey? “İkinci” diyoruz çünkü NASA'ya göre antimadde daha değerli...

DEĞERİ 62,5 TRİLYON DOLAR

Bu maddenin en küçük miktarını bile elde etmek hayal edilemeyecek kadar yüksek maliyetli. Maddenin değerinin 62,5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu, tüm küresel ekonominin değerinden daha büyük , dolayısıyla yakın zamanda kimsenin onu satın alamayacağını söylemek yeterli. Bu madde Oxford'un 'Azot Atom Tabanlı Endohedral Fullerenler' adı verilen tozu "Dünyadaki en pahalı şey" olarak takdir etmesini sağladı.

AZOT ATOMU BAZLI ENDOHEDRAL FULLERENLER NEDİR?

Basit bir ifadeyle, Azot Atomu Bazlı Endohedral Fullerenler, nitrojen atomları içeren bir karbon atomu kafesinden oluşur. Bu moleküller, Ars Technica'nın bildirdiği gibi, "normal" olanlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde gelişmiş fiziksel ve elektronik özelliklere sahiptir; bu durumda, uzun bir elektron dönüş ömrü söz konusudur. Şimdi bu fullerenler, dünyadaki en doğru zaman tutma sistemi olan, inanılmaz derecede doğru ve küçük atom saatleri oluşturmak için kullanılıyor. Oxford Üniversitesi web sitesindeki bir haber bülteninde , tipik atom saatlerinin bütün bir oda büyüklüğünde olduğunu belirtiyor , böylece onları küçültmenin neden kullanışlı olabileceğini görebilirsiniz.

Atomik saatler, GPS sistemlerinin önemli bir bileşenidir ve mini saatler yapabilme yeteneği, yalnızca rota tavsiyesinde değil, aynı zamanda navigasyon teknolojilerini 1 mm'ye kadar doğru hale getirerek sürücüsüz arabaların potansiyelinde de devrim yaratacaktır.

MOBİL CİHAZLARIN GELECEĞİ

2001'den bu yana bu malzeme üzerinde çalışan nanomalzeme bilimcisi Dr. Kyriakos Porfyrakis, 2015 yılında The Telegraph'a şöyle demişti: "Akıllı telefonunuzda taşıyabileceğiniz minyatür bir atom saati hayal edin. Bu, mobil cihazlar için bir sonraki devrim.” Şu anda bir oda büyüklüğünde olan bu madde gelecek yıllarda, ufaltılarak mobil telefonların içine sığdırılacak bir ççip hâline getirilmek isteniyor.