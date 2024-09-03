Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sunan Green Card başvurularının tarihi merak ediliyor. Geçen sene Ekim ve Kasım arasında yapılan yeşil kart başvuruları her sene olduğu gibi bu senede dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Green Card başvuruları Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Başvurular dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?
Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.
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