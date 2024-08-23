Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?
ABD'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi, 2024 Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Bu yıl henüz başvuru takvimi açıklanmadı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyat farkı 4 ayın zirvesini gördü
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Boğaz'daki izinsiz inşaata soruşturma
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?