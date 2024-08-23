Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

ABD'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:43
Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi, 2024 Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Bu yıl henüz başvuru takvimi açıklanmadı. 

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.


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