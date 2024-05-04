Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card Başvuru sonuçları nereden bakılır? Green Card sonucu sorgulama ekranı...
Green Card sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card Başvuru sonuçları nereden bakılır? Green Card sonucu sorgulama ekranı...
ABD’de yaşamak veya çalışmak isteyenler, geçtiğimiz yıl Green Card başvurularını yapmıştı. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İnternet üzerinden belli olacak sonuçlara nereden ve nasıl bakılacağı araştırılıyor. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card Başvuru sonuçları nereden bakılır? Green Card sonucu sorgulama ekranı...
GREEN CARD SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
Green Card başvuruları 7 Kasım tarihine kadar yapılmıştı. Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı. Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı.
YEŞİL KART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Green Card başvuru sonuçları teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı
- 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor'
- Malvarlığını belediye binasına astı
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj
- Yumuşama manevrası
- Tahsisleri oy çokluğuyla iptal ettiler
- Evlilik hazırlığındaki Özlale ve Belovacıklı'dan ilk poz