Yayınlanma: 04.05.2024 - 21:59

Güncelleme: 04.05.2024 - 21:59

ABD’de yaşamak veya çalışmak isteyenler, geçtiğimiz yıl Green Card başvurularını yapmıştı. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İnternet üzerinden belli olacak sonuçlara nereden ve nasıl bakılacağı araştırılıyor. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card Başvuru sonuçları nereden bakılır? Green Card sonucu sorgulama ekranı...

GREEN CARD SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Green Card başvuruları 7 Kasım tarihine kadar yapılmıştı. Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı. Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı.

YEŞİL KART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Green Card başvuru sonuçları teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanıyor.

GREEN CARD SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...