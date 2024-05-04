Green Card onay numarası (confirmation number) nedir? Green Card başvuru onay numarası nasıl öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçlarının öğrenilebilmesi için tüm bilgilerin sisteme eksiksiz girilmesi gerekiyor. Adayların DV-2025 ve DV-2024 katılımcı durumunu (confirmation number) kontrol etmek için onay numarasını bilmesi gerekiyor. Peki, Green Card onay numarası (confirmation number) nedir? Green Card başvuru onay numarası nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:48
Green Card onay numarası (confirmation number) nedir? Green Card başvuru onay numarası nasıl öğrenilir?
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Büyük bir umutla Green Card başvurularının sonuçlarını araştıran yurttaşların, bütün bilgilerini eksiksiz bir şekilde sisteme girmesi gerekiyor. Peki, Green Card onay numarası (confirmation number) nedir? Green Card başvuru onay numarası nasıl öğrenilir?

GREEN CARD ONAY NUMARASI NEDİR?

16 haneden oluşan onay numarası (confirmation number) Green Card başvurusu esnasında verilir.  Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir. Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.

GREEN CARD ONAY NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın. Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun. Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza onay (Confirmation number) gelecektir.


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