Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?
Green Card başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı kazanmak için 2024 Green Card başvurusunda bulunan adaylar, çekiliş sonuçları için bekleyişe başladı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?
2024 Green Card başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanacak sonuçlar öncesinde tarih araştırmaları başladı. Peki, 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?
Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.
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