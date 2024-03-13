Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 13.03.2024 - 18:41

Güncelleme: 13.03.2024 - 18:41

2024 Green Card başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanacak sonuçlar öncesinde tarih araştırmaları başladı. Peki, 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.