Gri Pasaport (Hizmet Pasaportu) nedir? Gri Pasaport kimlere, neden verilir?

Yurtdışına çıkmak isteyen yurttaşlar sosyal medyada pasaport türlerini ve pasaportların ne işe yaradığını araştırıyor. Peki, Gri Pasaport (Hizmet Pasaportu) nedir? Gri Pasaport kimlere, neden verilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:56
Gri Pasaport (Hizmet Pasaportu) nedir? Gri Pasaport kimlere, neden verilir?
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Gri pasaport yurt dışına seyahat etmek için kullanılan pasaport türlerinden birisidir. Peki, Gri Pasaport (Hizmet Pasaportu) nedir? Gri Pasaport kimlere, neden verilir?

GRİ PASAPORT NEDİR?

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir. Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

  • Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,
  • Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,
  • Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.

GRİ PASAPORTUN SÜRESİ NE KADAR?

Hizmet pasaportunun süresi, görev süresini kapsayacak şekilde olmak üzere düzenlenir. Gri pasaportu olanlar, hizmeti süresini sona erdikten sonra bu pasaportu kullanamazlar. Gri pasaport, çoğunlukla 5 yıllık olarak çıkarılır ve göreve çıkılacak ülkenin vizesini de kapsar. Görev bittikten sonra ise pasaport, alınan kuruma geri verilir. Kurum da il nüfus müdürlüğüne pasaportu teslim eder.

GRİ PASAPORT NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce koordine edilen bir sistem üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Pasaport randevu sayfasında uygun günü belirledikten sonra ilçe emniyet müdürlüğüne giderek yeni pasaport başvuru sürecinizi devam ettirebilirsiniz.

GRİ PASAPORTA SAHİP KİŞİLER HANGİ ÜLKELERİ ZİYARET EDEBİLİR?

Görev Pasaportu sahibi olarak vize başvurusunda bulunmadan aşağıda yer alan ülkeleri ziyaret edebilirsiniz. 

İlgili ülkeler; Almanya, Japonya, Bahreyn, Lüksemburg, Bosna Hersek, Maldivler, Cezayir, Moğolistan, Danimarka, Filipinler, Polonya, Guatemala, Slovakya, Hırvatistan, Tunus, İspanya, Venezuella, İsviçre, İzlanda, Azerbaycan, Litvanya, Beyaz Rusya, Makedonya, Bulgaristan, Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti, Norveç, Peru, Fransa, Singapur, Gürcistan, Tayland, Honduras, Ukrayna, İsveç, Yunanistan, Avusturya, Küba, Bangladeş, Macaristan, Brezilya, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Nikaragua, Fas, Finlandiya, Romanya, Güney Kore, Sri Lanka, Hollanda, Türkmenistan, İsrail, Yemen, İtalya.


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