Vizesiz pasaportsuz sadece kimlik kartınız ile gidebileceğiniz 5 ülke

10 Mart 2024 Pazar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yalnızca yeni tip çipli kimlik kartlarıyla, pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmadan 5 ülkeyi ziyaret edebiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Yavru vatan KKTC, Türkiye'den uçakla kolayca ulaşılabilen, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir destinasyon. Girne'nin sahil şeridi, Lefkoşa'nın tarihi dokusu ve Karpaz Yarımadası'nın doğal güzellikleri, ada üzerinde unutulmaz anlar yaşamanızı sağlıyor.

İstanbul-KKTC arası uçuş süresi yaklaşık 1,5 saat.

Azerbaycan

Kardeş ülke Azerbaycan Hazar Denizi'nin kıyısındaki şehri Bakü ile dikkat çekiyor. Bakü Bulvarı boyunca yapılan yürüyüşler, Ateşgah Tapınağı'nın ziyareti ve Gobustan Milli Parkı'ndaki tarih öncesi kaya çizimleri Azerbaycan'ı görülmeye değer kılıyor. Şehrin kalbi olan İçeri Şehir (Eski Şehir), UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Ortaçağ Azerbaycan mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve surlarla çevrili bu bölgede yürüyüş yaparken tarih öncesi dönemlerden kalma sokaklarda adeta zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Burada yer alan Şirvanşahlar Sarayı ve Bakü'nün sembolü haline gelen Kız Kulesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

İstanbul-Bakü arası uçuş süresi yaklaşık 3 saat.

Gürcistan

Kimlikle girilen ülkelerden biri olan Gürcistan'ın Türk vatandaşları tarafından en çok ziyret edilen 2 şehri var. Bunlar'dan biri başkent Tiflis diğeri ise Artvin'e sınırı bulunan Batum. Görülmeye değer bir diğer kent de Gürcistan'ın eski başkenti Mtskheta. Önemli dini yapılarıyla ünlü olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mtskheta, ülkenin en kutsal ve tarihi yerlerinden biri olan Svetitskhoveli Katedrali'ne de ev sahipliği yapıyor.

İstanbul- Tiflis arası uçuş süresi yaklaşık 2,5 saat.

Kimlik kartınız ile gidebileceğiniz diğer iki ülke ise Moldova ve Ukrayna.