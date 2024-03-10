Nilay Küçük
Nilay Küçük [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Vizesiz pasaportsuz sadece kimlik kartınız ile gidebileceğiniz 5 ülke

10 Mart 2024 Pazar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yalnızca yeni tip çipli kimlik kartlarıyla, pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmadan 5 ülkeyi ziyaret edebiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Yavru vatan KKTC, Türkiye'den uçakla kolayca ulaşılabilen, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir destinasyon. Girne'nin sahil şeridi, Lefkoşa'nın tarihi dokusu ve Karpaz Yarımadası'nın doğal güzellikleri, ada üzerinde unutulmaz anlar yaşamanızı sağlıyor. 

İstanbul-KKTC arası uçuş süresi yaklaşık 1,5 saat.

Azerbaycan

Kardeş ülke Azerbaycan Hazar Denizi'nin kıyısındaki şehri Bakü ile dikkat çekiyor. Bakü Bulvarı boyunca yapılan yürüyüşler, Ateşgah Tapınağı'nın ziyareti ve Gobustan Milli Parkı'ndaki tarih öncesi kaya çizimleri Azerbaycan'ı görülmeye değer kılıyor. Şehrin kalbi olan İçeri Şehir (Eski Şehir), UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Ortaçağ Azerbaycan mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve surlarla çevrili bu bölgede yürüyüş yaparken tarih öncesi dönemlerden kalma sokaklarda adeta zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Burada yer alan Şirvanşahlar Sarayı ve Bakü'nün sembolü haline gelen Kız Kulesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

İstanbul-Bakü arası uçuş süresi yaklaşık 3 saat.

Gürcistan

Kimlikle girilen ülkelerden biri olan Gürcistan'ın Türk vatandaşları tarafından en çok ziyret edilen 2 şehri var. Bunlar'dan biri başkent Tiflis diğeri ise Artvin'e sınırı bulunan Batum. Görülmeye değer bir diğer kent de Gürcistan'ın eski başkenti Mtskheta. Önemli dini yapılarıyla ünlü olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mtskheta, ülkenin en kutsal ve tarihi yerlerinden biri olan Svetitskhoveli Katedrali'ne de ev sahipliği yapıyor.

İstanbul- Tiflis arası uçuş süresi yaklaşık 2,5 saat.

Kimlik kartınız ile gidebileceğiniz diğer iki ülke ise Moldova ve Ukrayna.

 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Vizesiz pasaportsuz sadece kimlik kartınız ile gidebileceğiniz 5 ülke 10 Mart 2024
Erken rezervasyonda son döneme girildi 9 Mart 2024
Boğaz kıyısında bir pazar rotası 3 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Kubilay/Menemen Olayı (2)
Özdemir İnce
Özdemir İnce Taaccüp
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Hatay’da ilerici bir kadın aday
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Sağlık Cumhuriyeti
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Biz profesörler ve bizim üniversitelerimiz
Zeynep Oral
Zeynep Oral Yaşasın kadınlar! Kahrolsun savaşlar!
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Hiç durmadan kanayan bir yara:
Ahmet Tan
Ahmet Tan Vakıa vakası!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Ortadoğu’nun çileli kadınları
Erman Kunter
Erman Kunter Kazanırken kaybetmek

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında son durum...

KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında son durum...
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Erdoğan: Benim için bu bir final. Son seçimim

Erdoğan: Benim için bu bir final. Son seçimim
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi

TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu