Grip ve soğuk algınlığından eser bırakmıyor! İşte vitamin deposu 4 kaşık çorbası tarifi:

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:27

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:27

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti ve vitamin deposu olan 4 bakliyatı içeren 4 Kaşık Çorbası'nın tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığından eser bırakmadığı söyleniyor. Peki 4 Kaşık Çorbası nedir? Nasıl yapılır? İşte 4 Kaşık Çorbası tarifi...



4 KAŞIK ÇORBASI NASIL YAPLILIR?

Yapımı için malzemeler:

1 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

7 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

5-6 damla limon suyu

Üzerine:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

Hazırlanışı:

Öncelikle bakliyatları sıcak suda güzelce yıkayın. Geniş bir tencereye tüm bakliyatları ilave edin.

Ardından üzerine kaynamış su dökün ve mercimekler yumuşayana kadar haşlayın.

Mercimekler yumuşadıktan sonra terbiyesi için yumurta sarısı, yoğurt, un ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

1-2 kepçe haşlanmış çorba suyundan terbiyenin üzerine ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız bu terbiyeyi çorbanın üzerine ilave edin, bir yandand a hızlı hızlı karıştırın ve kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayın.

Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra üzeri için yağını hazırlayın. Küçük bir tavada küçük küçük doğranmış soğanları tereyağında kavurun.Kavrulmuş soğanların üzerine baharatları ilave edip karıştırın. Sosu çorbanın üzerine dökün ve karıştırıp altını kaptın.

Eğer kıvamı size koyu gelirse 1 su bardağı kaynamış su ilave edin.

Şimdiden afiyet olsun...



