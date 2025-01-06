Gülben Ergen'den 'Ferdi Tayfur' tepkisi: 'Malından mülkünden size ne?'

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, ölümünden kısa süre sonra uzun yıllar yaşadığı İstanbul, Marmaris ve doğduğu Adana'daki yatırımlarıyla gündeme geldi. Gülben Ergen, sanatçının mal varlığına ilişki haberleri hedef aldı.

Gülben Ergen'den 'Ferdi Tayfur' tepkisi: 'Malından mülkünden size ne?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:41

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'taki ölümüne kadar Marmaris Cennet Adası'ndaki mülkünde yaşadı. 

Arabesk müziğinin usta isminin, gayrimenkule ciddi yatırımlar yaptığı, memleketi Adana ve uzun yıllar yaşadığı İstanbul'un yanı sıra 2000'lerin başında taşındığı Marmaris'te de onlarca mülk satın aldığı iddia edildi.

5 ÇOCUK BABASI

Necla Nazır'la ilişkisinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur'la bir süredir küs olduğu bilinen, 4 farklı birlikteliğinden toplam 5 çocuğu olan sanatçı ölümünün ardından miras ve aile içindeki anlaşmazlık da gündeme geldi.

Şarkıcı Gülben Ergen, 'Ferdi Baba' lakaplı Tayfur’un servetine yönelik medyaya yansıyan haberlere tepki gösterdi.

'YILLARCA ÇALIŞMIŞ, BİRİKTİRMİŞ'

X hesabında meslektaşının nostaljik bir fotoğrafına yer veren şarkıcı, "Ferdi ağabeyin malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazi yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ferdi Tayfur #Gülben Ergen

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