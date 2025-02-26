Gülben Ergen'den Wanda Nara çıkışı: ''Yılın Kadını' seçen jüriyi ve kriterlerini merak ediyoruz'

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:16

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:16

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan ve sık sık L-Gante ile ilişki yaşamıyla gündeme gelen Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen bir ödül törenine katılarak 'Yılın Kadını' ödülünü kazandı.

Ancak, ödül törenine katılan Gülben Ergen, Wanda Nara’nın bu ödüle layık görülmesine tepki gösterdi.

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi ve kriterlerini önemle merak ediyoruz" diyerek eleştirilerini dile getirdi.