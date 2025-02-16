Gülben Ergen'den 'evlilik' itirafı: 'İnancım kalmadı'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:40

Güncelleme: 16.02.2025 - 09:40

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Sevgililer Günü'nde verdiği konserde aşka dair açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan 52 yaşındaki sanatçı, aşk hayatıyla ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi.

"İLİŞKİLER KONUSUNDA BAŞARILI DEĞİLİM"

Ergen, aşk ve ilişkiler konusunda başarılı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hayatta her şeyi başaramayabilir. Ben başardıklarımı yanıma kar sayıyorum. Bu konuda da başarısız olduğumu kabul ediyorum, aşk, ilişki konularında... Haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde bir anne, haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde işine düşkün ve titizim. Mesleğime saygım çok. Titizim. Üç evlat... Biri yurt dışında, ikisi iki koltuğumun altında. Öyle bir hayatım var."

"AŞKA OLAN İNANCIMI KAYBETTİM"

Muhabirin "Kendimizi aşka kapattık mı?" sorusuna ise Ergen, "Evet. İnancım azaldı, içim nasır tuttu gibi geliyor bana. Hayattaki önceliklerimin sırası çok değişti." yanıtını verdi.

Gülben Ergen, 2004 yılında Mustafa Doğan ile evlenmiş ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olmuştu. Çift, 2012 yılında yollarını ayırdı. Ergen, 2014 yılında Erhan Çelik ile ikinci evliliğini yapmış ancak 2016 yılında boşanmıştı.