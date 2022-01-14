Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım
Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül’den duygusal bir paylaşım geldi. Ergül, paylaşımına "Bir ay olmuş… Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum ki, karşıma çıktı" notunu ekledi.
Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti.
Acı olay sonrası Instagram'dan sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan Gülçin Ergül, Lafçı'ya "Sen benim meleğimsin... Hep öyleydin aşkım..." sözleriyle veda etmişti.
"AĞLAYARAK YÜRÜYORDUM KARŞIMA ÇIKTI"
Lafçı'nın vefatı nedeniyle zor zamanlar geçiren ünlü şarkıcı, yeni bir paylaşımda bulundu. Yürüyüş yaparken karşısına çıkan bir kedinin fotoğrafını yayınlayan Gülçin Ergül, gönderisinde "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı." ifadelerini kullandı.
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