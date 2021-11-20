Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye bitiyor mu?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, son günlerde biteceği iddia edilen O Ses Türkiye hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, "Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" dedi.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin istenilen reytinge ulaşamadığı için final yapacağı iddiası gündeme gelmişti.
İzleyicilerin merakla beklediği açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.
FİNAL İDDİASINI YALANLADI
Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Acun Ilıcalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yarışmanın final yapacağı yönündeki iddiadan bahseden ünlü isim, "Saçma bir haber. Jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" şeklinde konuştu.
"HADİSE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
Hadise’nin O Ses Türkiye’ye veda etmesinin ardından reytinglerde düşüş olduğu konusunda Acun Ilıcalı ilk kez konuştu.
İddiası üzerine Ilıcalı, "Hadise'yi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten" dedi.
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