Güldür Güldür'de 'uzaya giden Türkler' skeci: 'Dinamite boğacağız orayı'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 15:00

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programının son bölümünde “uzaya giden Türkler” konulu dikkat çeken bir skeç yayınlandı.

Skeçte, uzaya giden bir Türk ekip, karşılaştığı uzaylıya “Biz buraya gelişim için, yatırım, istihdam için geldik. Misal bak şuradaki gölün üstüne köprü yapacağız. Şurada gördüğün dağ var ya onu deleceğiz, etrafından dolanmayacağız delip geçeceğiz dinamite boğacağız orayı. Şurada gördüğünüz ovaya da bir sürü toplu konut yapsak fena mı olur?” dedi.

Skecin devamında ise uzaya giden Türk ekibin yol yapma çalışması ve boş gördükleri alana toplu konut projesi yapmak istemesi konusu işlendi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yakın bir zamanda Türkiye’nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız” demiş; “Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.