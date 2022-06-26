Güldür Güldür’den ‘dış güçler’ skeci: 'Başladı yine yalan makinesi'

26 Haziran 2022 Pazar, 17:50

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli komedi programında iktidar tarafından sürekli dile getirilen ‘dış güçler’ argümanı konu edinildi.

Karısını aldatan bir erkek, sadakatsizliğinin sebebini ‘dış güçlere’ bağladı. Kadının erkeğin söze başlarken “başladı yalan makinesi yine” şeklindeki çıkışı ise dikkat çekti.

Sabah programına katılan bir çifti konu alan skeçte kadın, eşinin kendisini aldattığını söyledi. Ancak eşinin "Dış güçler yaptırdı. Küresel ısınma yüzünden üstümüzü çıkarttım. Dış güçlerin yönlendirmesi bunlar" sözleriyle yaptığı savunma izleyenleri güldürdü.