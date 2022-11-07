Güldür Güldür'den 'Norveç'e yerleşen Türk' skeci
Güldür Güldür programında "Norveç'e Yerleşen Türk" skeci sosyal medyanın gündemine oturdu. Norveç'e giden Türk'ün yaşadıkları izleyenleri güldürdü.
Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür, bu defa "Norveç’e Yerleşen Türk" skeci ile, Norveç’teki yüksek refah seviyesine rağmen kendilerine dert bulan insanları tiye aldı.
Gündem olan skeçte, sörf tahtasına binerken can yeleği takmayan kişiyi dert eden Norveçli kadına, oraya yerleşen Türk’ün verdiği cevap dikkat çekti.
Norvençli kadının ülkesindeki olaylardan sitem edişini hayretle izleyen Türk, “Rüşvet alıp sörf tahtası ile ülkeyi terk etmiyorsa sorun yok” ifadelerini kullandı.
Skecin devamında ise Norveç'teki insanların dert edindikleri durumlara sinirlenen Türk, bir süre sonra ülkede olay olmadığı için sıkılmaya başlıyor.
'BÜYÜK SKANDAL' OLARAK KONUŞULDU
Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatili'nde sörf tahtasına binerken can yeleği takmaması, ağustos ayında Norveç'te "büyük skandal" olarak konuşuldu.
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